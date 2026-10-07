Зеленська: Досвід, який Україна здобуває під час війни, вже виходить далеко за межі культурної дипломатії

Українська культура стала одним зі способів говорити зі світом про Україну без посередників, але водночас сама потребує захисту від російської пропаганди. Про це перша леді Олена Зеленська говорила на Міжнародному форумі культурної дипломатії, де українські та іноземні експерти обговорюють, як культура може працювати на міжнародну присутність і безпеку держави.

Про це повідомили на сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Цьогоріч форум зібрав дипломатів, митців, представників державної влади та міжнародних організацій, дослідників. У центрі дискусій – культурна дипломатія як інструмент м'якої сили, деколонізація, протидія російській пропаганді та інтеграція України у світовий культурний простір.

Відкриваючи форум, Зеленська запропонувала подивитися на дипломатію не через офіційні зустрічі та протоколи, а через те, як люди насправді відкривають для себе інші країни.

"Згадайте, із чого почався ваш інтерес до іншої країни. Найчастіше це була книжка, пісня, фільм або зустріч із людиною. Саме так народи пізнають один одного: через культуру, а не через протоколи", – сказала перша леді.

За її словами, особливого значення це набуло після початку повномасштабної війни, коли Україні довелося пояснювати світові не лише те, хто такі українці, а й "про що ми". І одним із найзрозуміліших способів такого діалогу стала саме культура.

"Її мова – це людські емоції та почуття, зрозумілі без перекладу. Відтоді наша культура нарівні з професійними дипломатами звучить у штаб-квартирах міжнародних організацій, у залах парламентів, на безпекових форумах", – зазначила Зеленська.

Водночас культура стала опорою і всередині самої країни. Перша леді звернула увагу на те, як під час війни українці шукають сенси та підтримку в нових книжках, виставах і виставках, а також заново відкривають класичні твори.

Це значення культури, за її словами, відобразилося і в дослідженні української стійкості, проведеному для шостого Саміту перших леді та джентльменів і "Глобального словника стійкості". Культура стала одним зі складників, які науковці виокремили, аналізуючи здатність українського суспільства протистояти випробуванням.

Та поруч із цією силою є й інша сторона – боротьба за те, через яку оптику Україну бачить світ.

"Століттями на нас дивилися через російську або радянську оптику. А треба, щоб про нас знали від нас", – наголосила Зеленська.

Одним з інструментів зміни такого сприйняття стала Глобальна коаліція українських студій, створена два роки тому. Її роботу Олена Зеленська пов'язала з ширшою протидією російському інформаційному впливу.

"Ми протистоїмо одній із найбільших пропагандистських систем світу. І за ці роки навчилися того, чого бракує багатьом: розпізнавати брехню, відповідати на неї і не давати їй стати нормою", – сказала вона.

Зеленська наголосила, що досвід, який Україна здобуває під час війни, вже виходить далеко за межі культурної дипломатії. Йдеться також про технології, медицину та психологічну підтримку – сфери, у яких країна вимушено розвивається в умовах російської агресії й може ділитися набутими практиками з іншими.

"Сьогодні для інших країн знати Україну – це допомогти насамперед собі самим", – підсумувала перша леді.