Раді пропонують встановити мінімальну пенсію за віком на рівні 6500 гривень

У той час як Кабмін у своєму проєкті держбюджету на 2027-й рік планує збільшити мінімальну пенсію на 283 гривні — до 2878 гривен, у ВР пропонують підняти її більш ніж удвічі. Так, із 1 січня 2027 року хочуть встановити мінімальну пенсію за віком на рівні 6500 гривень.

Таку пропозицію до проєкту держбюджету-2027 зробив народний депутат України Данило Гетманцев. Він пропонує встановити мінімальний розмір пенсії за віком у 6500 гривень.

Так, нардеп пропонує підвищити мінімальну пенсію за віком до 6500 грн із 1 січня 2027 року. Також передбачити повну щомісячну виплату пенсій, призначених або перерахованих на виконання судових рішень.

Крім того, політик пропонує підвищити всі соціальні стандарти, встановивши 12 000 грн для мінімальної зарплати, 7 200 грн для прожиткового мінімуму, причому для працездатних осіб — 7 488 грн, для тих, хто втратив працездатність, — 5 832 грн. А також переглянути підхід до допомоги малозабезпеченим сім'ям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для її призначення має становити 100% для працездатних осіб і 150% — для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю.

Збільшити слід також і виплати сім'ям із дітьми:

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами — до 7 000 грн на місяць,

по догляду за дитиною до року — до 8 000 грн,

за дитиною з інвалідністю — до 12 500 грн.

«єЯсла» — 9 000 грн на місяць,

для дитини з інвалідністю — 14 000 грн;

«Пакунок школяра» — 5 000 грн.

За словами нардепа, «соціальні стандарти мають відповідати реальним потребам людей», щоправда, скільки коштів знадобиться для цього в держскарбниці, Данило Гетманцев не уточнив, підкресливши, що для цього потрібно шукати додатковий ресурс для бюджету.