Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Нардеп: Про масові відключення світла після атак росіян по енергетиці поки що не йдеться

84
Нардеп: Про масові відключення світла після атак росіян по енергетиці поки що не йдеться

Про масові відключення світла після сьогоднішніх атак росіян по енергетиці у столиці та Київській області поки що не йдеться.

Повернення до графіків відключення світла для населення залежить від кількості ударів. А також від засобів ураження - дронів чи балістики, - які використають росіяни. Про це hromadske повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час конференції "ГаРТ".

З його слів, нині росіяни розпочали кампанію зі знищення української енергетики. Станом на зараз - критичної ситуації немає.

"Україна цього року більше підготувалась до зими, ніж минулого року, проте й росіяни накопичили більше засобів ураження. Законодавчо - усі законопроєкти ухвалені, накопичено необхідний об'єм трансформаторів для оперативної заміни в разі пошкодження", - сказав депутат.

світло, Герус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 1 октября 2026
Среда, 30 сентября 2026
Вторник, 29 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023