Нардеп: Про масові відключення світла після атак росіян по енергетиці поки що не йдеться

Про масові відключення світла після сьогоднішніх атак росіян по енергетиці у столиці та Київській області поки що не йдеться.

Повернення до графіків відключення світла для населення залежить від кількості ударів. А також від засобів ураження - дронів чи балістики, - які використають росіяни. Про це hromadske повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час конференції "ГаРТ".

З його слів, нині росіяни розпочали кампанію зі знищення української енергетики. Станом на зараз - критичної ситуації немає.

"Україна цього року більше підготувалась до зими, ніж минулого року, проте й росіяни накопичили більше засобів ураження. Законодавчо - усі законопроєкти ухвалені, накопичено необхідний об'єм трансформаторів для оперативної заміни в разі пошкодження", - сказав депутат.