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Стефанчук: Кожна людина повинна мати реальні гарантії поваги до приватного життя

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Стефанчук: Кожна людина повинна мати реальні гарантії поваги до приватного життя

Цивільний кодекс має забезпечувати кожній людині реальні гарантії поваги до її приватного життя, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні "Парламентський діалог" продовжили у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До розмови також долучилися представники Національного університету "Львівська політехніка"… Окремо наголосив: дискримінація людини за будь-якою ознакою є неприпустимою. Відмінності у поглядах, переконаннях чи життєвому досвіді не можуть бути виправданням для приниження, цькування, насильства або обмеження прав іншої людини. Це безпосередньо стосується й оновлення цивільного законодавства. Кожна людина повинна мати реальні гарантії поваги до приватного життя, особистої безпеки та ефективного захисту своїх прав", – написав Стефанчук у Фейсбуці.

Стефанчук також повідомив, що під час зустрічі обговорили, як ці права захищати в умовах стрімких технологічних змін – у цифровому середовищі, при використанні штучного інтелекту, роботі з персональними даними та новими формами комунікації.

Нагадаємо, Стефанчук проводить всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з Головою Верховної Ради". У його рамках вже відбулися зустрічі з академічною спільнотою в Харкові, Полтаві, Вінниці, Києві, Острозі, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Верховна Рада ухвалила за основу новий Цивільний кодекс (№15150) 28 квітня 2026 року.

Стефанчук, Цивільний кодекс
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