НБУ: Станом на 1 жовтня міжнародні резерви України становили 47,10 млрд дол. США

Міжнародні резерви України за вересень 2026 року скоротилися на 3,2% і станом на 1 жовтня становили 47,10 млрд дол. США.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

«Міжнародні резерви України станом на 01 жовтня 2026 року за попередніми даними становили 47 101,8 млн дол. США. У вересні вони зменшилися на 3,2%», йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan.

Загалом динаміку міжнародних резервів у вересні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, НБУ у вересні продав на валютному ринку 5 449,9 млн дол. США.

По-друге, на валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло 890,4 млн дол. США – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала 3,81 млрд дол. США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви. У вересні уряд конвертував у гривню 3,81 млрд дол. США цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 млн дол. США, у тому числі: 72,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; 8,3 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП; 115,1 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 млн дол. США.

По-третє, у вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на 368,3 млн дол. США.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку та забезпечує фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту.