Розвідка: В оновленій "Герані" з'явився новий блок американського виробництва

Російські загарбники восени почали застосовувати оновлені "Герань-4" з новою навігацією та бойовою частиною для мостів і ЛЕП.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало на порталі War&Sanctions подробиці про нову версію російських реактивних дронів "Герань-4". За даними розвідки, ворог почав застосовувати її восени цього року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В оновленій "Герані-4" з'явився новий блок "МОХ". Його основа - високоточний магнітоіндуктивний датчик (магнітометр) PNI5GA американської компанії PNI Sensor.

Блок працює разом з інерціальним навігаційним модулем SADRA. Він зменшує дрейф його гіроскопів і підвищує точність автономної навігації дрона.

Окрім супутникової та інерціальної навігації, росіяни додали ще одну автономну систему - "Сусанін". Це оптико-електронна кореляційна система. Вона порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним, яке завантажене в пам'ять комп'ютера.

Так дрон тримається маршруту від точки пуску до точки прицілювання. Таку саму систему використовують і на нових дронах "Герань-5" версії К5.