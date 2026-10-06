Розвідка: В оновленій "Герані" з'явився новий блок американського виробництва

Російські загарбники восени почали застосовувати оновлені "Герань-4" з новою навігацією та бойовою частиною для мостів і ЛЕП.
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало на порталі War&Sanctions подробиці про нову версію російських реактивних дронів "Герань-4". За даними розвідки, ворог почав застосовувати її восени цього року. Про це повідомляє пресслужба відомства.
В оновленій "Герані-4" з'явився новий блок "МОХ". Його основа - високоточний магнітоіндуктивний датчик (магнітометр) PNI5GA американської компанії PNI Sensor.
Блок працює разом з інерціальним навігаційним модулем SADRA. Він зменшує дрейф його гіроскопів і підвищує точність автономної навігації дрона.
Окрім супутникової та інерціальної навігації, росіяни додали ще одну автономну систему - "Сусанін". Це оптико-електронна кореляційна система. Вона порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним, яке завантажене в пам'ять комп'ютера.
Так дрон тримається маршруту від точки пуску до точки прицілювання. Таку саму систему використовують і на нових дронах "Герань-5" версії К5.
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