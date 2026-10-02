Зеленський: Визначили з ЄК необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 роках.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.
За його словами, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця.
Також Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства.
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