Експерт: Трамп продовжить робити жорсткі заяви щодо України та критикувати її удари по Росії

Президент США Дональд Трамп продовжить робити жорсткі заяви щодо України та критикувати її удари по Росії. Така риторика президента США нині значною мірою пов'язана з передвиборчою кампанією та необхідністю пояснювати американцям зростання цін, зокрема на пальне.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко.

Філіпенко зазначила, що турне держсекретаря США Марко Рубіо до Ісландії, Гренландії та Португалії відображає одразу кілька ключових зовнішньополітичних інтересів адміністрації Дональда Трампа. Насамперед ідеться про Арктику, європейську безпеку, а також ситуацію навколо Ірану та відносини США з країнами Перської затоки.

Вона повідомила, що європейський напрямок турне Рубіо пов'язаний із питаннями безпеки континенту. Філіпенко зазначила, що Трамп позитивно оцінює готовність Польщі та Литви надавати США ширший доступ до військової інфраструктури. Зокрема, американський президент говорив про можливість створення постійної військової бази США в Литві, хоча реалізація такої ідеї може бути обмежена литовським законодавством.

"Зараз Китай поки що працює за регулярним маршрутом, але тестовим маршрутом, який мінімум вдвічі скорочує шлях китайських товарів з Китаю до Європи. Ну, і взагалі ми пам'ятаємо, звичайно ж, як розпочинав Дональд Трамп — Гренландія, обговорення щодо того, що Гренландія стане частиною США. Все це пов'язано з Арктикою, арктичним регіоном. Все, що стосується Європи", - повідомила вона.

На її думку, напередодні проміжних виборів у США президент продовжуватиме робити резонансні заяви, які передусім мають внутрішньополітичне значення.

"Взагалі, зараз потрібно нам усім мати на увазі, що рівно до проміжних виборів, рівно до 3 листопада, ми весь час чутимемо ці greatest hits Дональда Трампа. Всі ці хіти, ці головні пісні він весь час співатиме, починаючи з того, що Україна винна у цінах на бензин, у цінах на дизель", - сказала вона.

За словами Філіпенко, політичні заяви Трампа та реальні дії американських військових і Пентагону необхідно розглядати окремо. Вона наголосила, що паралельно з резонансною риторикою Вашингтон продовжує працювати над питаннями сучасної війни та вивчати досвід України.

Філіпенко зазначила, що представники американського військового керівництва дедалі більше говорять про необхідність враховувати досвід України у сучасній війні. За її словами, це свідчить про те, що попри політичну риторику Вашингтон продовжує приділяти увагу українському досвіду.

"Важливо було побачити, як Україна спромоглася встояти, що таке сучасна війна. І ось уже дуже цікаве обговорення щодо того, що потрібно. Ті люди, які були скептиками, скептиками допомоги Україні, скептиками продажу озброєння Україні за європейські гроші, вони говорять про те, що необхідно отримувати досвід України. Ось що ми бачимо. Тобто слова Дональда Трампа та політичні заяви окремо, реальні дії реальних генералів на місцях окремо цілком існують", - зазначила вона.

За її словами, окремі представники НАТО також беруть участь у розробці нових стратегій спільно з Україною. Серед іншого, йдеться про вивчення досвіду сучасної війни та адаптацію військових підходів.

Вона наголосила, що попри заяви про можливі домовленості з Москвою, США наразі не демонструють послаблення санкційного тиску.

Зокрема, за її словами, американське Міністерство фінансів запровадило санкції проти фінансової компанії, яка працювала з російськими банками. Формально обмеження були пов'язані з підтримкою Ірану, однак вони також впливають на російську економіку.

Експертка також зазначила, що заяви про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі поки не супроводжуються відповідними практичними рішеннями. За її словами, для скорочення чисельності американських військових у Європі нижче певного рівня необхідні рішення Конгресу.

За її словами, адміністрація Трампа загалом зацікавлена в тому, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за власну безпеку та збільшували витрати на оборону.

"Для Дональда Трампа, якщо ми говоримо з американського боку, це все захоплення. Це ж чудово, Європа бере на себе відповідальність. Тож нехай, нехай Європа бере на себе більше відповідальності за європейську безпеку. З одного боку, Дональд Трамп хоче, щоб Європа була абсолютно самостійною, щоб самостійно забезпечувала свою безпеку, щоб витрачала багато грошей на українську безпеку, щоб закуповувала озброєння у США", - повідомила вона

При цьому, за словами експертки, для Трампа важливими залишаються й економічні вигоди від європейських оборонних закупівель у США. Вона зазначила, що збільшення таких витрат може підтримувати американське виробництво озброєнь.