Мінреінтеграції: В Україні призупинили нарахування податку на знищену чи пошкоджену нерухомість

В Україні призупинили нарахування податку на знищену чи пошкоджену нерухомість, окрім землі. Відповідний закон набрав чинності, інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"6 травня набув чинності підписаний президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії", – пише пресслужба.

Підтверджувальними документами є складені акти після огляду об’єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

"Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації", – додає Мінреінтеграції.