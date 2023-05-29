Мінреінтеграції: В Україні призупинили нарахування податку на знищену чи пошкоджену нерухомість

В Україні призупинили нарахування податку на знищену чи пошкоджену нерухомість, окрім землі. Відповідний закон набрав чинності, інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"6 травня набув чинності підписаний президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії", – пише пресслужба.
Підтверджувальними документами є складені акти після огляду об’єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.
"Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації", – додає Мінреінтеграції.
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