пєсков скаржиться, що проти росії воює "колективний Захід"

Речник президента росії дмитро пєсков заявив, що проти його країни воює "колективний Захід".
Сказав, що війну проти росії ведуть "на всіх фронтах". Однак цілі "спецоперації" в Україні "не змінювалися і будуть виконані", заявив він пропагандистам.
"Йде війна проти нас на всіх напрямках. Будь-то економіка, чи державні відносини, чи відносини власності тощо", – сказав пєсков.
"Ми повинні не піддаватися емоціям. Робити те, що нам вигідно, те, що найкраще відповідає нашим інтересам… Конфлікт має власну мету. Ми маємо заявлені президентом цілі – вони не змінювалися. Ці цілі мають бути виконані", - резюмував він.
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