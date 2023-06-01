МВС змінює процес складання водійських іспитів

Міністерство внутрішніх справ з 1 червня запускає пілотний проєкт щодо складання водійських іспитів, який покликаний зробити цей процес прозорим. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Проєкт запустять у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах можливий запуск після врахування всіх нюансів.
Що зміниться:
буде оновлена система попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати – офлайн або через електронний запис;
кожен кандидат у водії отримуватиме більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС;
у класах для теоретичних іспитів відбуватиметься фіксація на 4 відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде;
в автівках «категорії В» для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні – таким чином, щоб знімати руки й ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.
«Знаєш – успішно складаєш! Не знаєш – не допоможуть», – попередили у МВС.
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