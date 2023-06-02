Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення виробництва боєприпасів і ракет

У четвер Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Європейська комісія представила законопроєкт 3 травня 2023 року, і того ж місяця депутати Європарламенту погодилися запустити процедуру термінового розгляду в парламенті, щоб прискорити ухвалення законопроєкту.
Керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушоі (ЄНП, Румунія) заявив: "Сьогоднішнє рішення знаменує собою значний крок вперед для безпеки та оборони нашого Союзу, зокрема, в нашій непохитній підтримці України перед обличчям триваючої російської агресії. Воно посилить нашу здатність реагувати на виклики безпеці. Це перемога для Європи та нашої колективної безпеки. Парламент готовий до переговорів з Радою ЄС, і ми сподіваємося досягти угоди якнайшвидше".
Законопроєкт був прийнятий 446 голосами проти 67 при 112, що утрималися. Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту проголосують на пленарному засіданні в липні.
Паралельно депутати Європарламенту працюють над Європейським оборонно-промисловим зміцненням через спільний закон про закупівлі (EDIRPA) для підтримки співпраці між державами-членами на етапі оборонних закупівель з метою заповнення найбільш нагальних і критичних прогалин.
У березні Рада Євросоюзу схвалила план із забезпечення України мільйоном боєприпасів протягом 12 місяців, який складається з трьох частин: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.
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