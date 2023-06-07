Маляр: російська терористична армія вчинила злочин, який здатний спричинити екологічну та гуманітарну катастрофу

російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, щоб зупинити процес деокупації українських територій, а також відвернути увагу суспільства від події у Бєлгородській області. Натомість отримали протилежний ефект.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Білгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект", – йдеться в повідомленні.

Маляр наголосила, що наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини, а також тимчасово окупованого Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води.

"Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку", – зазначила вона.