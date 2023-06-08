Клеверлі: Британію не зупинить «брязкання зброєю» з боку росії

Велика Британія не збирається зупиняти військову підтримку України навіть після погроз рф. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі у коментарі AFP.
Міністр запевнив, що Британію не зупинить «брязкання зброєю» з боку росії, яка погрожує через постачання західної зброї в Україну.
«Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку володимира путіна чи кремля утримати нас від правильних дій», – підкреслив голова британського МЗС.
Він додав, що з успіхами України на полі бою кремль буде «регулярніше й гучніше» обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.
Нагадаємо, 5 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі.
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