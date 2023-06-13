ЦНС: росіяни посилили заходи безпеки на пунктах в'їзду на Керченський міст

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти посилили заходи з пошуку українського підпілля через активізацію його діяльності. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, росіяни посилили заходи безпеки на пунктах в'їзду на незаконно збудований Керченський міст у зв'язку зі збільшенням діяльності українського підпілля в Криму.

На півострові зафіксовано проведення більш ретельної перевірки особистих документів, транспортних засобів і документів на них.

Крім того, загарбники також зазвичай перевіряють історію браузера та підписки в Telegram і Viber. Також окупантів цікавить чи встановлений на телефоні VPN, який дозволяє обходити блокування українських сайтів.