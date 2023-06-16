Остін: рф активно вдається до поширення фейків довкола контрнаступу ЗСУ

російська федерація активно вдається до поширення фейків довкола контрнаступу Збройних сил України, зокрема щодо їх "втрат". Водночас в наших воїнів ще достатньо багато бойової сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу.

"росіяни показали нам тих самих п’ять транспортних засобів приблизно 1000 разів з 10 різних ракурсів. Але відверто, в українців ще багато бойової сили", - заявив Остін коментуючи фейки росії про нібито великі "втрати" ЗСУ.