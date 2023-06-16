Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Марк Міллі: У межах військової допомоги Україні західні країни вже підготували 60 тисяч бійців

78

Західні країни вже підготували 60 тисяч бійців у межах військової допомоги Україні. Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на спільному брифінгу із главою Пентагону Ллойдом Остіном після завершення 13 зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі у четвер, 15 червня.

"У рамках глобальних зусиль просто зараз проходить навчання для понад 6 тисяч українців: на 40 різних тренувальних полігонах, на 65 курсах в 33 країнах на трьох континентах", – розповів Міллі.

За його словами США підготували понад 11 тисяч військових з України. Зараз проходять навчання три батальйони, один з яких – танковий.

У свою чергу глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель сьогодні повідомив, що у країнах ЄС завершили навчання 24 тисячі українських військових і будуть тренуватися ще більше українців.

Остін, Міллі
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 июня 2023
Четверг, 15 июня 2023
Среда, 14 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023