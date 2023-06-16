Марк Міллі: У межах військової допомоги Україні західні країни вже підготували 60 тисяч бійців

Західні країни вже підготували 60 тисяч бійців у межах військової допомоги Україні. Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на спільному брифінгу із главою Пентагону Ллойдом Остіном після завершення 13 зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі у четвер, 15 червня.

"У рамках глобальних зусиль просто зараз проходить навчання для понад 6 тисяч українців: на 40 різних тренувальних полігонах, на 65 курсах в 33 країнах на трьох континентах", – розповів Міллі.

За його словами США підготували понад 11 тисяч військових з України. Зараз проходять навчання три батальйони, один з яких – танковий.

У свою чергу глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель сьогодні повідомив, що у країнах ЄС завершили навчання 24 тисячі українських військових і будуть тренуватися ще більше українців.