Ллойд Остін: Жодна війна не обходиться без втрат, їх несуть обидві сторони

Жодна війна не обходиться без втрат, їх несуть обидві сторони, і союзники України були готові до того, що частину переданої Україні військової техніки буде пошкоджено або знищено. Про це сказав голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками наради у форматі Рамштайн.
Відповідаючи на запитання журналіста про його ставлення до втрат, яких зазнають Сили оборони України під час наступу, Остін сказав, що "це війна, і ми знали, що будуть втрати з обох боків".
Він наголосив, що щодо втрат західної військової техніки "Україні має бути забезпечена можливість відремонтувати пошкоджене обладнання та знову відправити його у бій".
Він також зазначив, що росіяни, повідомляючи про втрати України, постійно показують з різних ракурсів "одні й ті самі кілька машин", намагаючись створити враження значних втрат ЗСУ, але насправді кількість втрат бронетехніки військовими України залишається в рамках прогнозів та відносно невеликою.
Глава Пентагону також сказав, що підтримка України постачанням західної військової техніки продовжуватиметься для того, щоб забезпечити ЗСУ можливостями для продовження наступальних операцій.
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