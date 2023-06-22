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Британія виступає за спрощену процедуру вступу України до НАТО

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Влада Великої Британії виступає за спрощену процедуру вступу України до НАТО.

Таку заяву зробив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі, його цитує The Guardian.

Він зазначив, що Лондон підтримає пропозицію України не проходити усі етапи Плану дій для приєднання до Альянсу.

«Ми всі бачимо, як Україна розвивається, це відбувається надзвичайно швидко. Єнс Столтенберг на неофіційному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства успішно виконуються», – сказав Клеверлі.

Клеверлі додав, що Україні вдається успішно реформувати свої Збройні сили у ході повномасштабної війни з росією.

«Я думаю, що позиція Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що випадки як Швеції, так і Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це», – резюмував глава МЗС.

Клеверлі
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