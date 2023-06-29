Іштван Надь: Угорщина наполягає на продовженні обмежень на постачання української агропродукції

Угорщина наполягає на продовженні обмежень на постачання української агропродукції до п’яти сусідніх з Україною країн, проте згодна на скорочення списку заборонених до ввезення агрокультур до двох позицій - соняшника і кукурудзи.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

"Заборона на імпорт має сенс з економічної точки зору лише в тому випадку, якщо вона триватиме, як мінімум, до збирання врожаю та зберігання нового врожаю. У випадку з пшеницею та ріпаком це можна зробити до 15 вересня, але не у випадку з кукурудзою та соняшником. Тому логічним кроком стане продовження заборони ЄС на імпорт до 31 грудня принаймні для цих двох продуктів", - зазначив він.

Таку заяву міністр зробив у Люксембурзі після засідання Ради із сільського господарства та рибальства ЄС. Перед початком цієї зустрічі керівники аграрних відомств Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини погодилися, що співпраця та відстоювання спільної позиції, як і раніше, є дуже важливими щодо Брюсселя.

Угорський міністр також повідомив, що ініціював проведення переговорів із французькими та німецькими колегами-міністрами, щоб обговорити збої на ринку, спричинені українським зерном, які створюють проблеми у повсякденному житті. Метою цих переговорів є пошук загальноєвропейських рішень.

Він пояснив, що ЄС потрібно підготуватися до присутності української сільгосппродукції на європейському ринку у довгостроковій перспективі, тому "необхідно знайти комплексні, довгострокові рішення".

Угорський міністр переконаний, що українська сільгосппродукція має поставлятися на ринки країн третього світу, де вона традиційно була ще до війни рф проти України. Забезпечивши постачання українського зерна в ці регіони, можна запобігти продовольчій кризі і, відповідно, міграційній кризі.

Водночас в Угорщині вважають, що Європейська комісія має запровадити прогресивну субсидію на оплату транзитних перевезень.

"Необхідно домогтися того, щоб ми могли перевозити українську сільгосппродукцію якнайдалі від кордону, не тільки на внутрішні ринки союзу, а й у порти Європи, щоб вона могла дійти до країн, що потребують", - підкреслив Надь.

На його думку, Європі слід "відкривати нові морські порти", щоб мати можливість транспортувати українське зерно в максимальному обсязі традиційними морськими шляхами.

"Останнім часом лише невелика частина української сільгосппродукції перевозиться морем, решта йде до Європи через нас, п'ять країн. Це також показує, наскільки сильно змінюються внутрішні ринки внаслідок необмеженого надходження української сільгосппродукції до Європи", - підкреслив голова угорського аграрного відомства.