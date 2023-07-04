НБМ: Україна опинилась на першому місці імпортерів алкоголю з Молдови

У першому кварталі 2023 року Молдова на 26,8% збільшила експорт алкоголю та етилового спирту: основним ринком збуту молдовської алкогольної продукції стала Україна.

Про це повідомляє Mold-street.com із посиланням на дані Національного банку Молдови (НБМ).

Так, відповідно до статистичних даних, Україна опинилась на першому місці імпортерів алкоголю Молдови, країна-агресорка росія – на восьмому. Україна також потіснила білорусь та Румунію.

За підрахунками Нацбанку, експорт молдовського алкоголю в Україну зріс приблизно в 6,5 раза – до $9,40 млн, порівняно з $1,44 млн у першому кварталі 2022 року.

Частка України в загальному обсязі експорту алкоголю з Молдови становила 17,6%, частка Румунії – 17,1%, білорусі – 14,5%.