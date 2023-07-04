Рішення про візит Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, ще не ухвалене.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", - зазначив він.

Никифоров наголосив, що рішення ще не ухвалене.

"Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", — додав речник президента.