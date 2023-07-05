У зв’язку з репресіями проти критиків російської влади ЄС виступила із заявою

Зовнішньополітична служба ЄС виступила із заявою у зв’язку з продовженням репресій проти критиків російської влади та нехтуваннями правами людини в росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви речника зовнішньополітичної служби Європейського Союзу.

У заяві згадано про сьогоднішній напад на журналістку Єлєну Мілашину і адвоката Александра Нємова в Грозному у Чечні.

"Це лише останній епізод у серії порушень прав людини та актів залякування громадянського суспільства по всій росії", – йдеться у заяві.

У ЄС відзначили, що репресивне законодавство та політично вмотивовані судові процеси в рф використовуються для розправи над тими, хто виступає проти незаконної агресивної війни проти України, за демократію та права людини в росії.

Зокрема, відомий правозахисник і співголова відомої організації "Меморіал" Олег Орлов звинувачується в "дискредитації російських збройних сил" за свою критику війни в Україні.

"Ми закликаємо росію дотримуватися російської Конституції і зняти з нього кримінальні звинувачення", – йдеться у заяві.

Крім того, в ЄС вчергове закликали до негайного і безумовного звільнення Алексєя Навального.

"Опозиційного політика та антикорупційного активіста Алексєя Навального судять за новими сфабрикованими звинуваченнями в "екстремізмі", йому загрожує додаткове десятирічне ув'язнення. Судові засідання відбуваються за зачиненими дверима, що є порушенням права Навального на справедливий судовий розгляд", – сказано у заяві.

У цьому зв’язку Європейський Союз очікує, що російська влада "покладе край цим нападам і забезпечить журналістам і правозахисникам можливість працювати в безпечному середовищі, не боячись репресій".

"ЄС продовжуватиме підтримувати російські незалежні ЗМІ, громадянське суспільство та правозахисників у росії та за її межами", – окремо наголошується у заяві.