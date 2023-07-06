У МО Британії назвали втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються в близько 220 тисяч убитими й пораненими.
Такі дані в середу озвучив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, повідомляє "Європейська правда".
"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", – сказав Хіппі.
Також, за словами представника Міноборони Британії, втрати росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.
Це зокрема майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.
"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023