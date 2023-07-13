Волкер: НАТО заохочує президента росії продовжувати війну проти України

Відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує президента росії володимира путіна продовжувати війну проти України.
Про це сказав спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-19 роках, посол Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Ніхто не мусив думати, що НАТО надасть офіційне запрошення Україні одразу вступити до Альянсу. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали путіну стосовно перспектив того, чи стане Україна членом НАТО. На жаль, такого сигналу ми не побачили", - сказав він.
Волкер зазначив, що саміт у Вільнюсі фактично повторив те саме, що було сказано у Бухаресті 2008 року: "Місце України у майбутньому в НАТО, але немає процесу, немає часових рамок, немає впевненості, немає щирості в цих словах".
Він наголосив, що за останні роки зникли всі ілюзії, що можна нормально жити поруч з росією.
"Тому повторення цих невизначених слів приносить дуже багато шкоди. Це говорить путіну: давай, воюй далі скільки хочеш", - сказав Волкер.
"Ми мусили робити навпаки – показати, що намір путіна відновити російську імперію не справдиться. Натомість зараз ми заохочуємо його робити це", - резюмував він.
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