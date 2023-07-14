Марк Міллі розповів про розбіжності і розгубленість, які панують у російському командуванні

Після заколоту найманців групи вагнера, яких очолював ватажок євгеній пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".
Як пише "Європейська правда", про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє Reuters.
Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.
"На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас є значні розбіжності і розгубленість", – сказав Міллі.
Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець.
Міллі додав, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.
Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом лукашенком після заколоту в росії ватажок вагнера євгеній пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у білорусь.
Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "вагнер" в білорусі.
А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи вагнера до білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.
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