Кіпер: Узбережжя Чорного моря та саме море лишаються небезпечними для відвідування

Узбережжя Чорного моря та саме море лишаються небезпечними для відвідування та купання. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Так, днями на одному з Одеських пляжів рятувальними знайшли боєприпас, пише Кіпер.
«Ось таку знахідку, постріл гранатомету ПГ-7С, принесло на один з Одеських пляжів», - уточнив він.
Кіпер додав, що боєприпас знищили піротехніки ДСНС.
«При неправильному поводженні або зіткненні він міг би здетонувати», - написав очільник ОВА, заликаючи українців берегти себе уважно слідкувати за дітьми.
На узбережжя Одещини винесло якірну міну. Вона була вчасно помічена та підірвана.
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