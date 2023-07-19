Кіпер: Узбережжя Чорного моря та саме море лишаються небезпечними для відвідування

Узбережжя Чорного моря та саме море лишаються небезпечними для відвідування та купання. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Так, днями на одному з Одеських пляжів рятувальними знайшли боєприпас, пише Кіпер.

«Ось таку знахідку, постріл гранатомету ПГ-7С, принесло на один з Одеських пляжів», - уточнив він.

Кіпер додав, що боєприпас знищили піротехніки ДСНС.

«При неправильному поводженні або зіткненні він міг би здетонувати», - написав очільник ОВА, заликаючи українців берегти себе уважно слідкувати за дітьми.

На узбережжя Одещини винесло якірну міну. Вона була вчасно помічена та підірвана.