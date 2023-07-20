рф: Всі судна, які прямуватимуть до українських портів, розглядатимуться як перевізники військових вантажів

росія з 20 липня нібито вважатиме залученими до війни ті країни, судна яких прямуватимуть до чорноморських портів України.
Про це сказано в заяві міноборони рф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "риа-новости".
У відомстві країни-агрессора зазначають, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться "як потенційні перевізники військових вантажів".
"Відповідно, країни прапора таких судів вважатимуться залученими до "українського конфлікту" на стороні "київського режиму", - додають у міноборони рф.
Вихід Росії із "зернової угоди"
Нагадаємо, останні кілька місяців країна-агресор навмисно блокувала дію "зернової угоди", яка дозволяла Україні експортувати своє продовольство Чорним морем.
17 липня термін дії домовленостей закінчувався. Цього ж дня прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди". Він пояснив це тим, що умови росії нібито не виконуються.
Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжувати експорт Чорним морем, незважаючи на рішення москви.
Глава держави зазначив, що зараз він чекає чіткого плану перевезень зерна, який має скласти український уряд разом з військовими.
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