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У Молдові нагадали росії, що нейтралітет Республіки не означає самоізоляції

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Міністерство закордонних справ Молдови в четвер відреагувало на черговий випад офіційної представниці російського мзс марії захарової, яка вдалась до "неправдивих і наклепницьких" заяв про співпрацю Кишинева й НАТО.

Заява МЗС Молдови є в розпорядженні "Європейської правди".

Представник молдовського зовнішньополітичного відомства Ігор Захаров нагадав захаровій, що відносини Молдови з різними міжнародними організаціями, зокрема й НАТО, є "суверенним і незалежним рішенням нашої країни".

"Водночас зазначимо, що нейтралітет Республіки Молдова не означає самоізоляції. Влада розвиває партнерські відносини з тими організаціями і державами, які підтримують і сприяють підтримці миру і безпеки в нашій країні", – пояснив він.

Захаров також зазначив, що на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі його лідери підтримали "суверенне право Молдови обирати свою модель розвитку, свій зовнішньополітичний курс і вирішувати своє майбутнє без будь-якого втручання ззовні".

"У цьому ж ключі пропонуємо офіційному представнику мзс росії прочитати повністю статтю 11 Конституції нашої країни, зокрема пункт (2), в якому йдеться про те, що "Республіка Молдова не допускає розміщення на своїй території військових формувань інших держав", тобто російська федерація прямо порушує цю статтю", – додав представник молдовського МЗС.

Молдова
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