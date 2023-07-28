Марчук закликає європейських партнерів не створювати додаткові труднощі українським аграріям

Українські аграрії наполягають на скасуванні після 15 вересня заборони на імпорт української продукції до 5 країн Східної Європи та на тому, щоб Європа була більш активною в контексті дії “Шляхів солідарності”.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

Відзначимо, що з метою створення альтернативних маршрутів для експорту сільськогосподарської продукції з України, а також імпорту товарів першої необхідності на початку травня Єврокомісія розпочала ініціативу “Шляхи солідарності”. Ініціатива передбачає реалізацію комплексу заходів для термінового усунення затримок транспорту, в першу чергу на кордонах з країнами Європейського Союзу та Молдовою, а також покращення автомобільного, залізничного та річкового сполучення між Україною і ЄС у майбутньому.

За словами Дениса Марчука, не варто наразі європейським партнерам створювати додаткові труднощі українським аграріям після прийняття згаданої ініціативи. Адже вартість логістики наразі й так досить значна, а у разі створення додаткових труднощів ситуація загостриться.

“Коли політика бере гору — це звісно негативно відіграє (на ситуації — прим. ред.)”, — зазначив експерт з приводу дій низки партнерів — європейських країн.

Нагадаємо, члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” звернулися з листом до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною в агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.