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Експерти: Витрати, які пов’язані з встановленням альтернативного живлення, будуть закладатись у вартість товару

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Експерти: Витрати, які пов’язані з встановленням альтернативного живлення, будуть закладатись у вартість товару

За 2022 рік продукти зросли більше, ніж рівень інфляції – на 34,4%. На думку експертів, така ж тенденція продовжиться й цьогоріч.

У коментарі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що традиційно на початку року українці побачать суттєве зростання цін на овочі. Це буде пов'язано з сезонним фактором та тимчасовою окупацією південних регіонів.

Також економіст прогнозує достатньо велике зростання ціна на олію. Він пояснює, що у 2022 році ця категорія зросла лиш на 12% й достатньо сильно відстає від загального тренду росту цін. Варто очікувати на подорожчання й хлібопродуктів.

"Скоріш за все побачимо й подорожчання хлібопродуктів. І це пов’язано у тому числі й з блекаутами, тому що, давайте будемо відверті, жоден виробник та переробник товарів сільськогосподарського призначення, жодний ритейл, який у своїй роботі використовує генератори не буде це оплачувати з власної кишені", - сказав він.

Пендзин пояснює, що всі додаткові видатки, котрі пов’язані з встановленням джерел альтернативного живлення, будуть закладатись у вартість послуг та ціну товару. Тому як мінімум загальна інфляція зросте на 2,5 – 3% через блекаути. "Так що я думаю, що власне це також додасть до загального росту цін", – резюмує він.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зауважив, що "крім звичних факторів інфляції, підняття цін на паливно-мастильні матеріали, які додали у ціні в кінці грудня, крім порушених логістичних ланцюжків через окупацію і бойові дії, у жовтні до нас додався дуже негативний фактор – фактор ударів по інфраструктурі".

Тож на думку експерта ціни у 2023 році цілком можуть зрости на 5%.

Пендзин, Марчук
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