Джеймс Хіппі: Контрнаступ України відбувається відповідно до плану

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що контрнаступ України відбувається відповідно до плану, розробленого взимку з Британією та США.
Про повідомляє видання The Telegraph.
Він відкинув занепокоєння щодо того, що контрнаступальна операція зупинитьсяя тісля того, як в Німеччині поставили під сумнів прогрес і тактику України.
Хіппі сказав, що повільний темп свідчить про те, що "Київ був обережним", і не відправляв велику кількість людей та західного озброєння на щільні російські мінні поля.
Українські військові, за його словами, мають достатньо вогневої потужності, щоб у потрібний момент зробити прорив.
"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав він.
Чиновник зазначив, що військова операція не є голлівудським фільмом, в якому почнуть котитися танки і заграє музика.
Видання пише, що Київ все ще вичікує моменту, щоб направити другу хвилю своїх сил на найкращий з можливих напрямків для наступу. Це підтвердив і Хіппі.
"Ми все ще чекаємо, коли українці кинуть другий ешелон проти тієї осі, яку вони виберуть", – сказав чиновник.
При цьому, Хіппі розкритикував оцінку Бундесверу, яка стверджувала, що Україна не вміє застосовувати тактику, яку її солдати навчилися в західних навчальних таборах і наголосив, що українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше.
"Я не думаю, що це особливо чесно... І дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", - сказав він.
Хіппі тдодав, що Україна діяла мудро, утримуючи більшість своїх бригад, оснащених західним обладнанням, схованими від ворога і подалі від бою.
Зараз Україна атакує на трьох напрямках: на Донецькому, Запорізькому та Бахмутському. Проте, у середу ввечері американські офіційні особи заявили, що основний напрямок контрнаступу України нарешті розпочався в Запоріжжі, до штурму залучені тисячі чоловіків і західна зброя.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023