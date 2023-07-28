Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Джеймс Хіппі: Контрнаступ України відбувається відповідно до плану

87

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що контрнаступ України відбувається відповідно до плану, розробленого взимку з Британією та США.

Про повідомляє видання The Telegraph.

Він відкинув занепокоєння щодо того, що контрнаступальна операція зупинитьсяя тісля того, як в Німеччині поставили під сумнів прогрес і тактику України.

Хіппі сказав, що повільний темп свідчить про те, що "Київ був обережним", і не відправляв велику кількість людей та західного озброєння на щільні російські мінні поля.

Українські військові, за його словами, мають достатньо вогневої потужності, щоб у потрібний момент зробити прорив.

"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав він.

Чиновник зазначив, що військова операція не є голлівудським фільмом, в якому почнуть котитися танки і заграє музика.

Видання пише, що Київ все ще вичікує моменту, щоб направити другу хвилю своїх сил на найкращий з можливих напрямків для наступу. Це підтвердив і Хіппі.

"Ми все ще чекаємо, коли українці кинуть другий ешелон проти тієї осі, яку вони виберуть", – сказав чиновник.

При цьому, Хіппі розкритикував оцінку Бундесверу, яка стверджувала, що Україна не вміє застосовувати тактику, яку її солдати навчилися в західних навчальних таборах і наголосив, що українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше.

"Я не думаю, що це особливо чесно... І дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", - сказав він.

Хіппі тдодав, що Україна діяла мудро, утримуючи більшість своїх бригад, оснащених західним обладнанням, схованими від ворога і подалі від бою.

Зараз Україна атакує на трьох напрямках: на Донецькому, Запорізькому та Бахмутському. Проте, у середу ввечері американські офіційні особи заявили, що основний напрямок контрнаступу України нарешті розпочався в Запоріжжі, до штурму залучені тисячі чоловіків і західна зброя.

контрнаступ, Хіппі
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 июля 2023
Четверг, 27 июля 2023
Среда, 26 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023