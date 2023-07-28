Джеймс Хіппі: Контрнаступ України відбувається відповідно до плану

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що контрнаступ України відбувається відповідно до плану, розробленого взимку з Британією та США.

Про повідомляє видання The Telegraph.

Він відкинув занепокоєння щодо того, що контрнаступальна операція зупинитьсяя тісля того, як в Німеччині поставили під сумнів прогрес і тактику України.

Хіппі сказав, що повільний темп свідчить про те, що "Київ був обережним", і не відправляв велику кількість людей та західного озброєння на щільні російські мінні поля.

Українські військові, за його словами, мають достатньо вогневої потужності, щоб у потрібний момент зробити прорив.

"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав він.

Чиновник зазначив, що військова операція не є голлівудським фільмом, в якому почнуть котитися танки і заграє музика.

Видання пише, що Київ все ще вичікує моменту, щоб направити другу хвилю своїх сил на найкращий з можливих напрямків для наступу. Це підтвердив і Хіппі.

"Ми все ще чекаємо, коли українці кинуть другий ешелон проти тієї осі, яку вони виберуть", – сказав чиновник.

При цьому, Хіппі розкритикував оцінку Бундесверу, яка стверджувала, що Україна не вміє застосовувати тактику, яку її солдати навчилися в західних навчальних таборах і наголосив, що українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше.

"Я не думаю, що це особливо чесно... І дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", - сказав він.

Хіппі тдодав, що Україна діяла мудро, утримуючи більшість своїх бригад, оснащених західним обладнанням, схованими від ворога і подалі від бою.

Зараз Україна атакує на трьох напрямках: на Донецькому, Запорізькому та Бахмутському. Проте, у середу ввечері американські офіційні особи заявили, що основний напрямок контрнаступу України нарешті розпочався в Запоріжжі, до штурму залучені тисячі чоловіків і західна зброя.