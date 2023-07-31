МЗС Словаччини: ЄС не є проблемою, росія є проблемою

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував свого угорського колегу Петера Сійярто за його висловлювання про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку словацького міністра.

Що сказав Сійярто

Речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто скаржився на підтримку України з боку Євросоюзу у війні з рф. Угорський міністр заявляв, що ЄС нібито готується, що війна в Україні триватиме ще чотири роки.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати", - сказав він.

Що йому відповів Влаховський

Словацький міністр прокоментував відео зі скаргами Сійярто на своїй сторінці у Twitter. Він закликав угорського дипломата не розповідати, що думають інші люди, перш ніж запитати їх.

"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, росія є проблемою", - нагадав угорському колезі Влаховський.

Позиція Угорщини щодо війни

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з рф, а представники угорської влади відвідують москву.