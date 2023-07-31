МЗС Словаччини: ЄС не є проблемою, росія є проблемою

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував свого угорського колегу Петера Сійярто за його висловлювання про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку словацького міністра.
Що сказав Сійярто
Речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто скаржився на підтримку України з боку Євросоюзу у війні з рф. Угорський міністр заявляв, що ЄС нібито готується, що війна в Україні триватиме ще чотири роки.
"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати", - сказав він.
Що йому відповів Влаховський
Словацький міністр прокоментував відео зі скаргами Сійярто на своїй сторінці у Twitter. Він закликав угорського дипломата не розповідати, що думають інші люди, перш ніж запитати їх.
"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, росія є проблемою", - нагадав угорському колезі Влаховський.
Позиція Угорщини щодо війни
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з рф, а представники угорської влади відвідують москву.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023