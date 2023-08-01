Шмигаль доручив Мінекономіки та ФДМУ створити єдину базу державних підприємств

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду державного майна створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави, і обговорив із представниками відомств їх приватизацію.
Про це Шмигаль написав у своєму Телеграм-каналі.
"Обговорили наступні кроки для реалізації реформи ефективного управління державним майном з Мінекономіки та ФДМУ. Наразі в управлінні держави перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану", - написав Шмигаль.
Водночас, за словами глави уряду, уже понад 1,9 тис. об'єктів передано ФДМУ.
"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об’єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр заявив, що перед ФДМ у 2023 році стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику.
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