Ніколенко: Посла Польщі в Україні викликали до МЗС через висловлювання Варшави про невдячність українців

Посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня викликали до Міністерства закордонних справ України через висловлювання представника канцелярії польского президента Марчина Пшидача про невдячність українців за допомогу.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Зазначимо, раніше Пшидач, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".
За словами Ніколенко, під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.
"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - йдеться у заяві речника МЗС.
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