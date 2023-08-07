Spiegel: Зустріч щодо миру в Україні завершилася з обережно позитивними сигналами з боку Китаю

Зустріч щодо миру в Україні, яка проходила в Джидді, завершилася без підсумкової декларації, втім, з «обережно позитивними сигналами з боку Китаю».

Так про переговори пише німецький Spiegel, передає Укрінформ.

Європейські дипломатичні кола повідомили про досягнення згоди щодо центральних моментів мирного вирішення, таких як «територіальна цілісність і суверенітет» України. Зокрема, відзначалась активна роль Китаю, який висловлював «позитивні» погляди на можливу подальшу зустріч такого роду, йдеться у статті.

Натомість голова бразильської делегації Селсо Аморім закликав до «справжніх переговорів із залученням усіх сторін», включаючи росію. «Навіть якщо Україна є найбільшою жертвою, якщо ми справді хочемо миру, ми повинні якимось чином залучити москву до цього процесу», — сказав представник Бразилії.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила виданню Bild, що «кожен міліметр прогресу до справедливого та чесного миру приносить шматочок надії для народу України».

Меседж зустрічі в Джидди, за її словами, полягає в тому, що «ця жорстока російська агресивна війна також впливає на людей в Африці, Азії та Південній Америці, вона має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, до зростання цін на зерно та глобального постачання продовольства, яке росія так безжально погіршила».

Глава німецької дипломатії закликала всі держави світу зробити все, аби запобігти тому, щоб загарбницькі війни знову стали нормальним явищем у 21-му столітті. Попри те, що погляд на війну у Преторії, Бразиліа чи Пекіні є іншим, ніж у Європі, скрізь спільним розумінням має бути Статут ООН, підкреслила міністр закордонних справ Німеччини.

Загалом участь у кількагодинній зустрічі за закритими дверима взяли представники близько 40 країн.

Її метою, як повідомляли напередодні в Берліні, була «консолідація різних мирних планів», зокрема, Китаю, Африки та Бразилії з планом з десяти пунктів, розробленим Україною.

Зустріч у Джидді стала другою після переговорів більш вузького кола країн у Копенгагені в червні, які були неофіційними та також не завершилися спільною заявою.