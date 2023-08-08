Залужний провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 7 серпня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Facebook.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції", - йдеться у повідомленні.
За словами Залужного, оборона ЗСУ наразі стійка. Українські військові для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.
"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - додав головнокомандувач.
За словами Залужного, вони також обговорили з генералом Міллі актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах.
"Подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти", - написав головнокомандувач.
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