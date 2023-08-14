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Опитування показало, чи підтримують батьки дистанційне навчання у школах

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Переважна більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримує дистанційний формат навчання під час війни. Порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було запроваджене у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

"Таким чином, загалом негативна оцінка дистанційного навчання, схоже, не залежить від причин, через які цей формат було запроваджено", - зазначають соціологи.

Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними сховищами, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів та піклувальників. 64% опікунів, чиї діти/онуки ходять у школи, облаштовані укриттями, виступають проти онлайн-навчання для своїх дітей/онуків. Майже стільки ж опікунів (61%), чиї діти/онуки не мають сховищ при школах, теж хотіли б, аби, попри це, їхні діти відвідували заклад освіти в очному форматі.

Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 3 по 17 липня 2023 року. Всього, методом face-to-face, було опитано 2011 респондентів які проживали на підконтрольних Україні територіях.

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