У британській розвідці припускають, що пвк "вагнер" зазнає труднощів із фінансуванням

пвк "вагнер", імовірно, зазнає труднощів із фінансуванням, вважають у британській розвідці.
"Група "Вагнер", імовірно, переходить до скорочення штату і реконфігурації, здебільшого для економії витрат на заробітну плату персоналу в період фінансової кризи", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника "Вагнера" Євгена Пригожина. "Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу".
"Якщо російська держава більше не платить Вагнеру, то другим найімовірнішим замовником є білоруська влада", - припускають фахівці британської розвідки. - "Однак значні сили будуть суттєвим і потенційно небажаним навантаженням на скромні білоруські ресурси", - вважають експерти.
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