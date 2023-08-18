Наші союзники допускають "патову" ситуацію на полі бою: Клімкін прокоментував заяву глави офісу генсека НАТО

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи резонансну заяву глави офісу генсека НАТО Стіана Єнссена про те, що Україна начебто може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину територій росії, припустив, що, ймовірно, таким чином західні союзники розглядають моделі безпеки для України з огляду на ситуацію на полі бою.

15 серпня Єнссен припустив, що Україна начебто може отримати членство в НАТО в обмін на те, щоб віддати частину територій країні-агресорці. На його думку, такий варіант міг би бути "частиною закінчення війни".

На цю заяву жорстко відреагували в Офісі президента, РНБО та МЗС.

Наступного дня керівник офісу генсека НАТО перепросив за свої висловлювання, заявивши натомість, що Україні потрібні гарантії безпеки на майбутнє, а українці самі мають вирішувати, на яких умовах вони будуть готові розпочати переговори та про що готові домовлятися.

На думку Клімкіна, заява Єнссена була озвучена некоректно, а вибір слів був "кепським та незграбним", що викликало резонанс в Україні та росії, і стало причиною для вибачень.

"Ці слова свідчать, що наші союзники допускають "патову" ситуацію на полі бою, тимчасову або більш тривалу, і, відповідно, ведуть дискусію, що це означатиме в сенсі моделей безпеки", – написав він у Facebook.

Клімкін наголосив, що українці не сприймуть такий "бартер" та не дозволять віддати території, водночас закликав зрозуміти логіку західних союзників.

Він оцінив, що гіпотетично, якщо НАТО ухвалить рішення про членство України в Альянсі, але в цей момент ще не будуть звільнені всі території, то НАТО вирішить поширити п'яту статтю щодо колективної оборони на території, підконтрольній Україні.

"Водночас будь-які подальші дії зі звільнення наших територій означатимуть завдання рф ударів вже по території НАТО, що ставить питання, а чи маємо ми узгоджувати дії зі звільнення територій в рамках НАТО, і якщо так, то чи не є це обмеженням нашого суверенітету щодо наших територій?" – наголосив він.