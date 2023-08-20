Блінкен: США рішуче засуджує ракетний обстріл Чернігова

США рішуче засуджує ракетний обстріл, внаслідок якого постраждали мирні жителі Чернігова, та закликає росію припинити її жорстокі заходи ведення війни, повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен у ніч на неділю.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав він у Twitter.
Посол США в Україні Бріджіт Брінк також засудила ракетну атаку росії по центру Чернігова у ранок суботи, 19 серпня.
"Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувалися чудовою суботою – святом в Україні – ніколи не мали загинути або отримати поранення", - написала вона у Twitter.
Брінк також підкреслила, що "російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах та населенню відображають глибину, на яку росія опустилася, і має зупинитися".
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