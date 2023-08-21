Історик: Війна України за незалежність триває понад 3,5 століття

До головного свята нашої держави, Дня Незалежності, Факти ICTV поспілкувалися з істориками та експертами, щоби ще раз нагадати базові речі. Навіть на 9-й рік повномасштабної війни доводиться спростовувати головний російський наратив і пояснювати: Україна не росія, а українці й росіяни – абсолютно різні народи. Наша війна за незалежність триває понад 3,5 століття.

московсько-українське протистояння розпочалося в другій половині XVII століття й триває вже понад 300 років, розповідає викладач історії, блогер youtube-каналу Vox Veritatis Голос Правди Віталій Дрібниця.

За його словами, українці зараз справді борються за незалежність, тому що більшість населення рф явно чи неявно підтримує військову агресію проти України.

«Це війна за незалежність України. Тому що якщо ми перестанемо захищатися – ми просто перестанемо існувати, а якщо вони перестануть нападати – війна закінчиться».

Дрібниця зазначає, що росіяни не вивчають історію України й не мають жодного уявлення про нашу державу.

«Для них Україна – це історична частина росії. І вони абсолютно свідомо вважають, що повертають свої історичні території. Це те, що путін озвучив, але це й те, що відповідає поняттям “глубінного русского народа”. Вони вважають Україну частиною території росії, яка була чи то сполонізована, чи то заавстріїзована – щось таке. Але вони чесно вважають, що це їхня територія. І побороти це практично неможливо», – розповідає він.

Історик вважає, що росіяни безнадійно хворі на шовінізм та імперіалізм й укладання з ними угод – марна справа.

Він зазначає, що, починаючи з часів московського царства, їхні території постійно розширювалися шляхом захоплення сусідніх територій, і вони інакше сприймати історію не можуть.

«У російській традиції будь-яка угода розцінюється як підпорядкування. Тобто російська позиція завжди вища. А позиція людини, з якою укладається угода, завжди нижча. І в їхньому розумінні угода – це тимчасовий документ, який укладається для того, щоб ця територія, народ чи населення увійшли до складу їхньої держави й не більше», – наголосив Дрібниця.