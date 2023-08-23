Понад 90% українців назвали неприйнятними визнання російськими окуповані території

Понад 90% українців назвали неприйнятними вимоги рф визнання окупованих нею районів України російськими територіями в обмін на припинення агресії.
При цьому, як свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми Matra 9-15 серпня 2023 року, про прийнятність таких вимог заявили лише 4,7% опитаних.
Вимогу відмови від вступу України до НАТО назвали неприйнятною майже 74% опитаних, скорочення чисельності Збройних сил України в мирний час - 80%, прийнятною - 18% і 13% відповідно.
Неприйнятним також українці вважають вимогу надання російській мові статусу офіційної/державної в Україні (75%) і відмову від політики декомунізації (69%).
"Дещо більшу готовність іти на поступки (крім територіальних) демонструють респонденти на півдні та більшою мірою - на сході. Однак навіть у цих регіонах більшість опитаних вважають неприйнятними будь-які з розглянутих поступок", - наголошується в пресрелізі.
Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях України та в Києві серед 2019 респондентів. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення досліджуваних територій станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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