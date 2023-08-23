Омельченко: Україна ще отримає далекобійні ракети SCALP від Франції

Україна вже отримала першу випробувальну партію далекобійних ракет SCALP від Франції, є домовленості про наступні постачання.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Лівому берегу" розповів посол України у Франції Вадим Омельченко.

Як пояснив дипломат, усі ракети SCALP, які обіцяла надати французька сторона в межах першої партії, вже в Україні.

"Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано", – додав він.

Омельченко зауважив, що Франція дотримується суворої тиші в питанні постачання зброї Україні, дбаючи про безпеку логістики, та після критики з боку українських та французьких експертів Париж почав обережно анонсувати деякі озброєння.

"Узагалі, якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте – воно вже в Україні і вже працює на фронті", – сказав посол.

Нагадаємо, у липні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника. У ЗМІ тоді дізнались, що йдеться про "значні партії" ракет SCALP, схожих за характеристиками з британськими далекобійними ракетами Storm Shadow.