Міллі: Україна скоро отримає винищувачі F-16

Україна, найімовірніше, скоро отримає винищувачі F-16.
Про це заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
«F-16. Насправді, справа рухається вперед. Є програма підготовки, і, найімовірніше, вони отримають F-16… у недалекому майбутньому», – розповів Міллі в інтерв’ю йорданському громадському новинному телеканалу Аль-Мамлака.
Крім того, Міллі сказав, що український контрнаступ зіткнувся з системою оборони, яку РФ вибудовували протягом багатьох місяців, включно з мінними полями, танковими ровами і танковими перешкодами у вигляді “зубів дракона”.
«В українців залишається значна кількість бойової потужності; це ще не кінець. Тому я думаю, що, відверто кажучи, ще рано говорити про успіх чи невдачу. Очевидно, що на сьогоднішній день вона має частковий успіх. Зараз темпи наступу нижчі, ніж припускали планувальники», – сказав він.
Він стверджує, що ЗСУ проходять інтенсивну підготовку в різних частинах Європи щодо “командування та управління наступальними формуваннями і маневрів комбінованими озброєннями, а також щодо подолання складних перешкод, що підвищить їхні можливості”.
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