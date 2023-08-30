Енергоатом закликає Кабмін надати компанії 35 млрд для погашення боргів

Компанія «Енергоатом» закликала Кабінет міністрів України передбачити у державному бюджеті на 2023 рік 34,9 млрд грн коштів для компанії, щоб вона могла розраховуватися за своїми зобовязаннями і виплачувати борги.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Енергоатом звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням передбачити у Держбюджеті на 2024 рік видатки на сплату компенсації витрат Компанії на послугу ПСО у розмірі 34,9 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що до кінця поточного року «Енергоатом» планує сплатити за послугу ПСО (за 2023 рік) у повному обсязі та працювати над поступовим зменшенням заборгованості за минулі періоди.
Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року. При цьому, до кінця серпня компанія оприлюднить графік погашення накопиченої заборгованості.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023