У СБУ розповіли, скільки викрили агентів спецслужб рф з початку війни

Боротьба зі зрадниками та агентами ворога – це один із головних пріоритетів СБУ. З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 300 агентів спецслужб рф.
Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.
"З початку повномасштабної війни служба викрила понад 2 тис. зрадників та понад 300 кадрових агентів російських спецслужб. І важливим є те, що СБУ затримує колаборантів топрівня: медведчук, директор Мотор-Січі богуслаєв та інші", - сказав речник.
Він нагадав, що сьогодні СБУ бореться не тільки з внутрішнім ворогом. СБУ – це складова Сил безпеки та оборони. Співробітники СБУ воюють на фронті, беруть участь у контрнаступі і роблять свій вклад у наближення перемоги України. "Мало того, служба проводить спецоперації найвищого рівня складності, які змінюють хід війни. Це й острів Зміїний, і оборона Бахмута і те ж руйнування кримського моста, яке двічі суттєво ускладнювало логістику ворога", - сказав він.
Дехтяренко також повідомив, що вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – понад 1 мільярд доларів - це майже 3 тисячі різних цілей.
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