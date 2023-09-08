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Демченко: росія здійснила ротацію практично всіх підрозділів, які перебували на території білорусі

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Країна-агресор росія здійснила ротацію практично всіх підрозділів, які перебували на території білорусі та займалися воєнною підготовкою.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко сказав на брифінгу в Ukraine Media Center — Ukrinform.

"росія вивела в рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", — розповів Демченко.

Речник ДПСУ нагадав, що росія використовує білорусь як майданчик для навчання мобілізованих російських військових.

Протягом останніх місяців у білорусі постійно перебувало 10-11 тисяч російських військових.

Демченко підкреслив, що росія не володіє угрупованням військ, яке могло б здійснити вторгнення в Україну з території білорусі.

Демченко
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