Демченко: росія здійснила ротацію практично всіх підрозділів, які перебували на території білорусі

Країна-агресор росія здійснила ротацію практично всіх підрозділів, які перебували на території білорусі та займалися воєнною підготовкою.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко сказав на брифінгу в Ukraine Media Center — Ukrinform.

"росія вивела в рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", — розповів Демченко.

Речник ДПСУ нагадав, що росія використовує білорусь як майданчик для навчання мобілізованих російських військових.

Протягом останніх місяців у білорусі постійно перебувало 10-11 тисяч російських військових.

Демченко підкреслив, що росія не володіє угрупованням військ, яке могло б здійснити вторгнення в Україну з території білорусі.