Аграрії звернулися до Єврокомісії та країн ЄС із закликом зняти обмеження на імпорт українського зерна

Український клуб аграрного бізнесу, разом з асоціаціями, які входять до Всеукраїнського аграрного форуму та «Союз виробників харчової промисловості України» звернулися до представників Єврокомісії і прем'єр-міністрів п'яти сусідніх країн-членів ЄС із закликом зняти обмеження на імпорт української агрпродукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УКАБ.

Зазначається, що агроспільнота України закликає ЄС не продовжувати дію заборони на імпорт окремої агропродукції, підвищити ефективність роботи транзитних коридорів та налагодити конструктивний діалог для пошуку альтернативних рішень підвищення взаємовигідної співпраці.

Як йдеться у зверненні, за умов повномасштабної війни аграрний сектор України відіграє важливу роль у гарантуванні національної безпеки та економічної стабільності. Щодня українські аграрії стикаються з численними викликами, які є наслідками російської збройної агресії, зокрема, це повне блокування українських морських портів, у результаті чого експорт агропродовольчої продукції з України опинився під загрозою зупинки.

Представники українського агросектору вдячні за те, що Європейський Союз відреагував на ризики та вжив заходів щодо пом’якшення негативних наслідків цієї ситуації, в тому числі через реалізацію ініціативи «Шляхи солідарності». Втім, через позицію окремих держав-членів ЄС, ефективність роботи транзитних шляхів суттєво впала, що фактично, скомпрометувало цю ініціативу.

Агроспільнота України глибоко стурбована останніми заявами окремих держав-членів ЄС щодо потенційного продовження заборони імпорту певних видів агропродукції до 5 держав-членів ЄС, що ставить під загрозу вищезазначену ініціативу і в подальшому створює додаткові виклики для українського агросектору.

“Географічно, всі нові логістичні шляхи, які вдалось налагодити в межах ініціативи «Шляхи солідарності», проходять територією п’яти сусідніх з Україною держав-членів ЄС, які, власне, нещодавно стали ініціаторами запровадження Європейською комісією заборони на імпорт українського зерна до окремих держав-членів ЄС”, - наголошується у зверненні.

Внаслідок такої заборони скоротився не лише експорт українського зерна до таких окремих держав-членів ЄС, а й його транзит територією цих країн. Станом на кінець серпня обсяги транзиту все ще не досягли рівня березня 2023 року.

Блокування транзиту будь-якої агрохарчової продукції з України матиме значний вплив на економічне, соціальне та оборонне становище. Саме тому український аграрний сектор вважає неприйнятними подальші спроби урядів окремих держав-членів ЄС продовжити дію заборони на імпорт українського зерна.

Закриття з будь-яких причин кожного окремого зовнішнього ринку для будь-якої товарної позиції додає втрат та збитків до руйнівних наслідків повномасштабної військової агресії рф проти України.

Для українських аграріїв залишається пріоритетним та надзвичайно важливим саме розширення транзитної спроможності територією сусідніх держав-членів ЄС, оскільки основні країни-споживачі української продукції знаходяться далеко за межами цих п’яти межуючих з нами країн, зазначається у зверненні.