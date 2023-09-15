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Клімкін: Партнерство росії з КНДР - є знаком того, що ізоляція рф працює навіть в Азії

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що зустріч російського і північнокорейського диктаторів володимира путіна і Кім Чен Ина, попри ризики постачання зброї росії, є гарним геополітичним знаком, що ізоляція рф працює навіть в Азії.

Таку думку дипломат висловив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Партнерство з "товарищем Кімом" - це останнє, до чого може вдатися путін, когось гіршого у світі банально немає. Тому, незважаючи на всі ризики постачання зброї, сам факт візиту для нас геополітично - це хороший знак, адже ізоляція рф працює навіть в Азії, хоч і зовсім не так, як нам би хотілося: дуже вибірково і на основі "азійських" геополітичних уявлень, що дуже відрізняються від наших», - зазначив Клімкін.

Він додав, що «токсичність путіна відчувається в Азії - візит північнокорейського диктатора і вражаюча відсутність азійських лідерів у Владивостоці краще за будь-які приклади».

На думку ексглави МЗС, новина про те, що путін прийняв запрошення відвідати Пхеньян, свідчить про його очевидне прагненням створити дуже нерівне, але пов'язане спільною антипатією до Заходу партнерство в сфері безпеки.

«Кім Чен Ин розуміє, що він потрібний: від поставок озброєнь до геополітики і, звісно, радіє, адже він отримає продовольство та, можливо, обмежений доступ до технологій. Втім, китайці мають обережно ставитися до зростання впливу рф у Північній Кореї - це завжди була їхня вотчина, і ділити її з путіним вони точно не дуже раді», - зауважив дипломат.

У цьому контексті він зауважив, що відсутність високого китайського представництва на економічному форумі у Владивостоці - це найкраще свідчення, що в Китаю з рф все далеко не просто. «путін відкривав форум у сумній компанії з віце-президентом Лаосу, що виглядало кепсько і навіть принизливо, хоча, напевно, москва зробила все, щоб забезпечити присутність високих гостей з Азії», - припустив ексміністр.

Клімкін
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